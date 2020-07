Coronavirus - Barça : Bartomeu annonce 'un manque à gagner de 200 millions d'euros'

La crise sanitaire a eu des impacts économiques considérables sur l'ensemble des clubs, et surtout sur les plus grands. Au cours d'un long entretien accordé à Mundo Deportivo, le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, a fait le point sur les finances du FC Barcelone qu'il considère être d'ailleurs le club européen "le plus touché". "Depuis le 14 mars (début de trois mois de confinement en Espagne), nous n'avons pratiquement rien perçu. Nous avons un manque à gagner d'environ 200 millions d'euros" a-t-il fait savoir.

En réponse à cette crise, "nous avons dû fermer les boutiques et le musée, il n'y a pas eu de billetterie. Nous remboursons la partie de l'abonnement correspondant aux matches qui n'ont pas été disputés (avec du public)" a ensuite indiqué le président. Ces finances exsangues ont notamment contraint le club Blaugrana à opter pour de nouvelles stratégies sur le marché des transferts et notamment celle de l'échange de joueurs, à l'image du deal conclu avec la Juve pour l'arrivée de Miralmen Pjanic (30 ans) en échange d'Arthur Melo (23 ans).