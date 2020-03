Coronavirus - Barça : Messi annonce la diminution des salaires et fracasse la direction

Lionel Messi a adressé un communiqué cinglant à l'encontre de ses dirigeants, sur Instagram.

Décidément, Lionel Messi est remonté contre sa direction ces dernières semaines. Après avoir démonté Eric Abidal via ses réseaux sociaux en février, la Pulga a recommencé, ce lundi, via un communiqué posté sur Instagram. Le sextuple ballon d'or annonce, d'abord, que le vestiaire a diminué les salaires de 70% pour aider le Barça dans cette crise liée au coronavirus, et en profite pour adresser un tacle à sa direction.

"Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur l’équipe première du FC Barcelone par rapport aux salaires des joueurs durant cette période d’état d’urgence. Tout d'abord, nous voulons clarifier que notre volonté a toujours été d'appliquer une baisse du salaire que nous recevons, car nous comprenons parfaitement qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle et nous sommes TOUJOURS les premiers à aider le club quand on nous l'a demandé. Plusieurs fois, nous l'avons fait de notre propre initiative, à d'autres moments où nous pensions que c'était nécessaire ou important", peut-on lire.

Messi montre ensuite son agacement : "Nous avons été surpris qu’à l’intérieur même du club, certains essaient de braquer les projecteurs sur nous et essaient de nous mettre la pression afin que nous fassions une chose que nous avons toujours eu l’intention de faire. Si l’accord a tardé ces derniers jours c’est simplement parce que nous cherchions une formule pour aider le club mais aussi ses employés dans ces moments aussi difficiles".

L'Argentin en profite pour annoncer aussi que les joueurs contribueront à payer à 100% les salaires des employés du club. "Pour notre part, le moment est venu d'annoncer que, outre la réduction de 70% de notre salaire pendant l'état d'alarme, nous apporterons également des contributions afin que les employés du club puissent percevoir 100% de leur salaire tant que cette situation perdure." A noter que ce message a été re-posté par plusieurs membres du vestiaire.