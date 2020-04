Coronavirus - Barça : un nouveau cas positif

L'Espagne est particulièrement touchée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Avec la barre des 10.000 décès franchie, il s'agit du second pays européen le plus affecté derrière l'Italie. Et comme de l'autre côté des Alpes, joueurs et dirigeants de football n'échappent pas à la maladie. A Valence notamment, de nombreux joueurs ont été contrôlés positifs ou encore au FC Barcelone où Ramon Canal, directeur des services médicaux au Barça, et Josep Antoni Gutiérrez, médecin en charge de l’équipe première de la section handball, ont été testés positifs.

Ce samedi, Metropoli Abierta et Mundo Deportivo affirment qu'un troisième cas a été révélé au sein du club culé en la personne de Jordi Cardoner, le vice-président des Blaugrana. Selon MD, ce dernier ne rencontre pas de complications particulières et il profite du confinement imposé par le gouvernement pour récupérer.