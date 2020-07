Coronavirus - Barça/Naples : De Laurentiis ne veut pas jouer au Camp Nou !

Suite à la croissance importante du nombre de cas positifs au coronavirus en Espagne et surtout en Catalogne, la rencontre entre le Barça et Naples, pour le 8ème de finale retour de Ligue des Champions (prévu le 8 août), est sous la menace d'une délocalisation. Interrogé sur le sujet, le président napolitain, Aurelio De Laurentiis, s'est clairement montré contre le fait de jouer ce match au Camp Nou.

"Si l’UEFA a décidé de jouer la Ligue des Champions au Portugal et la Ligue Europa en Allemagne, nous pourrions aller dans un de ces deux pays pour notre huitième de finale. Je ne comprends pas pourquoi nous devrions jouer dans une ville qui semble faire face à de graves problèmes" a-t-il fait savoir au micro de Sky Sport Italia. De Laurentiis a ensuite émis des critiques à l'encontre des dirigeants de l’UEFA : "J'appelle l'UEFA tout le temps, mais c'est gênant. De grosses craintes arrivent d’Espagne mais eux (les dirigeants) font les ignorants alors qu’il faudrait dire : 'stop, on ne va plus à Barcelone, mais au Portugal, en Allemagne, ou à Genève'".