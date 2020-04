Coronavirus - Bayern : Benjamin Pavard raconte son quotidien

Alors que la Bundesliga est suspendue jusqu'au 30 avril prochain, minimum, en raison de l’épidémie de coronavirus, les joueurs de l'élite du football allemand doivent prendre leur mal en patience, confinés chez eux. Dans un entretien accordé sur le site officiel du Bayern Munich, Benjamin Pavard (24 ans), le latéral droit de la formation bavaroise (23 matches joués en championnat cette saison, 2 buts et 2 passes décisives), a raconté son quotidien. "Ma situation est mitigée. Je suis seul à la maison ici à Munich. Mes parents devaient venir fin mars, pour le match contre l’Eintracht Francfort et mon anniversaire quelques jours plus tard. Heureusement, on peut au moins se voir les uns les autres sur les appels vidéo de nos jours", a confié le Champion du Monde 2018 (27 sélections, 1 but).

Le natif de Maubeuge a ensuite expliqué comment il tentait de garder la forme en vue d'une éventuelle reprise : "Nous avons des entraînements spécifiques. Après le petit-déjeuner, l’entraînement avec l’équipe, par vidéo, est généralement à 11h et dure une heure et demie. J’ai ma propre salle de gym à la maison et une piscine, donc je peux faire des séances supplémentaires moi-même. Et je suis souvent dans le jardin à faire quelque chose avec le ballon. Sans les bons conseils de nos physiothérapeutes, toute la situation est plus difficile - et pas si agréable -, parce que l’esprit d’équipe manque. Dans un moment comme celui-ci, on se rend compte à quel point nous sommes bien choyés au Bayern. Les physios rendent les choses si faciles pour nous, les joueurs", a-t-il conclu.