Coronavirus - Bayern : le couple Lewandowski fait un don XXL

Robert Lewandowski (31 ans), l'attaquant polonais du Bayern Munich, et sa femme Anna ont annoncé avoir fait un don d'un million d'euros pour soutenir la lutte contre la pandémie de coronavirus. Un don important expliqué par le couple dans le quotidien allemand Bild.

"Nous sommes tous au courant de cette situation difficile. Aujourd'hui, nous jouons tous dans la même équipe. Soyons forts dans ce combat. Si cela peut aider quiconque, faisons-le. La situation touche chacun d’entre tous, alors nous vous demandons de suivre les instructions et d’écouter ceux qui savent le mieux. Soyez responsables ! Nous pensons que nous retournerons bientôt à nos vies normales. Nous sommes dans cette situation ensemble et nous nous en sortirons ensemble", a confié le couple.

Pour rappel, les internationaux allemands Leon Goretzka et Joshua Kimmich, coéquipiers du Polonais en Bavière, ont également lancé un fonds de soutien ("We kick Corona") et apporté un million d'euros à eux deux.