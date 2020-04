Coronavirus - Benzema met son maillot aux enchères

A l'image des clubs qui multiplient les dons et les collectes de fonds, les joueurs eux-aussi, mettent la main à la pâte. C'est le cas de Karim Benzema (32 ans), l'attaquant du Real Madrid a annoncé sur son compte Instagram contribuer à une vente aux enchères. Au sein d'une vidéo il explique sa démarche : "bonjour à tous. Dans ces moments difficiles, avec toute la team Adidas, on veut aider en restant chez nous et organiser une vente aux enchères pour la fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France".

KB9 a notamment mis en vente son maillot dédicacé du Real dont l'enchère actuelle s'élève à 750 euros. Plusieurs joueurs français ont également participé à cette opération à l'image de N'Golo Kanté, Wissam Ben Yedder, Presnel Kimpembe ou encore Benjamin Mendy.