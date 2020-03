Coronavirus - Bernard Caïazzo s'inquiète pour le mercato d'été

Avec la suspension temporaire de la Ligue 1 en raison de l'épidémie de coronavirus, le football français va devoir trouver des solutions à de nombreuses questions. La date d'ouverture de la fenêtre estivale du prochain mercato sera notamment un point chaud. Une donnée qui inquiète Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne et de Première Ligue, syndicat des clubs de l'élite en France. Ce dernier insiste : "il faut absolument harmoniser tous les calendriers à l'échelle européenne".

"La date d'ouverture du mercato estival est traditionnellement située entre le 10 juin et le 1er juillet suivant les pays (Ndlr, en France, en 2019, celle-ci avait été fixée au 11 juin par la LFP), qui n'ont pas tous arrêté leur choix. Or, il paraît de plus en plus certain que la Ligue 1, interrompue comme les autres championnats européens majeurs, ne sera pas arrivée à son terme à ces dates. Il faut absolument harmoniser tous les calendriers à l'échelle européenne", a-t-il confié dans les colonnes du quotidien suisse Le Matin.