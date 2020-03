Coronavirus - Bordeaux : l'appel de Hwang Ui-jo

Hwang Ui-jo, l'attaquant international sud-coréen des Girondins de Bordeaux, a adressé un message aux supporters des Marine-et-Blanc - mais pas que - en cette période de confinement. Le numéro 18 aquitain (6 buts et 2 passes décisives en 24 matches de Ligue 1 cette saison) a rappelé l'importance de respecter à la lettre cette mesure prise par le gouvernement français ainsi que d'appliquer au mieux les gestes barrières pour limiter la propagation du coronavirus.

"Bonjour à tous, le monde entier y compris la France et la Corée souffre du Covid-19. Veuillez rester chez vous le plus possible, vous lavez les mains, gardez les distances de sécurité pour protéger votre famille et vous-même. J'aimerai aussi remercier tous les soignants qui se battent sur le front pour notre santé. Je souhaite que nous retrouvions une vie normale", a-t-il lancé dans un message vidéo publié sur le compte Twitter officiel du FCGB.