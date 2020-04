Coronavirus - Bordeaux passe au cyber-entraînement

À la manière de Tottenham, Bordeaux va reprendre l'entraînement à distance. D'après les informations de L'Equipe, Paulo Sousa et son staff vont user de nouvelles technologies pour se réunir avec leurs joueurs, lors d'une séance prévue cette semaine. "On a créé une plateforme où nous donnons tous les éléments aux joueurs, où on peut échanger avec eux et connaître leur ressenti", explique un dirigeant du club au scapulaire. "Ça nous permet de garder tout le monde en forme et en contact. C'est un outil clé."

Rappelons qu'une reprise du championnat de France n'est pas prévue avant début mai, alors que le confinement en France, qui dure depuis plus de deux semaines, doit s'étendre au moins jusqu'à la mi-avril.