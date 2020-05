Coronavirus - Bournemouth : un joueur testé positif

Dans un communiqué, Bournemouth, actuel 18ème de Premier League, a indiqué qu'un de ses joueurs était l'un des deux cas révélés samedi par de nouveaux tests au coronavirus. Le nom du joueur des Cherries concerné n'a pas été dévoilé. Il devra suivre un isolement d'une durée de sept jours avant de subir un nouveau test.

We can confirm that one of our players has tested positive for COVID-19.#afcb statement 👇https://t.co/1W2yyAXVA1