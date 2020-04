Coronavirus - Brest : Dall'Oglio révèle que certains joueurs sont inquiets quant à une reprise

Depuis plusieurs semaines, la Ligue de Football Professionnel planche sur une reprise de la Ligue 1. Un sujet abordé dans les colonnes du quotidien Le Parisien par Olivier Dall'Oglio (55 ans), l'entraîneur du Stade Brestois. Le technicien breton se fait le porte-parole de ses joueurs, redoutant une reprise trop précoce du championnat en pleine pandémie de coronavirus.

"Oui, je pense qu’il y a des joueurs qui sont inquiets de reprendre. Un joueur comme Yoann Court, qui est diabétique et donc sujet à risque, se pose forcément plus de questions que les autres. Et rien ne dit qu’il est le seul. Le doc sera à même de nous amener des réponses aux interrogations. Car, si on reprend, on veut qu’il n’y ait aucun un risque", a affirmé l'entraîneur. "Là, j’ai l’impression que tout le monde croit qu’on va sortir du confinement du jour au lendemain et se mettre à jouer des matchs comme si de rien n’était. Mais c’est beaucoup plus compliqué que ça", a-t-il ensuite rappelé, et de conclure avec un message limpide : "Les gars suivent l’actualité comme tout le monde et, que ce soit pour eux ou pour leur famille, ils ne veulent pas prendre de risques".