Coronavirus - Brest : le scepticisme de Chardonnet sur une éventuelle reprise

Suspendue depuis le 13 mars dernier à cause de la pandémie de coronavirus, la saison de Ligue 1 2019-2020 pourrait reprendre dans les prochaines semaines, si les conditions sanitaires le permettent. Une perspective qui ne plaît que très peu à Brendan Chardonnet. Dans les colonnes de L'Equipe, le défenseur central du Stade Brestois (25 ans, 12 matches joués en championnat cette saison) s'est montré très sceptique quant à une reprise et craint que cette dernière soit d'abord dictée par des raisons économiques.

"On n'a aucune certitude que cela ira mieux dans tout le pays, le 11 mai. J'ai envie de jouer au foot, mais j'ai beaucoup de mal à me projeter, car même les spécialistes ne sont pas tous d'accord entre eux. Je ne vois pas trop comment ça pourrait reprendre", a estimé le numéro 5 du promu breton dans le quotidien sportif, et d'évoquer une fin de saison à huis clos : "Ça voudrait dire qu'on reprend d'abord pour l'argent. J'ai l'impression que les enjeux économiques prennent le pas. Après, si la Ligue décide de reprendre, c'est qu'elle aura calculé les risques..."