Coronavirus - Bryan Mbeumo testé positif

A la lutte pour la montée en Premier League, Brentford ne pourra pas bénéficier pour un moment de Bryan Mbeumo (20 ans), testé positif au coronavirus. En effet, alors que le club (4e) devait recevoir Fulham (3e) pour un choc de haut de tableau en Championship (13h30), la nouvelle concernant l'attaquant français a été annoncée par l'entraîneur des Bees, Thomas Frank.

Auteur de quatorze buts et sept passes décisives pour son arrivée cette saison en Angleterre, l'ancien troyen s'est imposé comme une pièce maîtresse d'une équipe en quête de rejoindre l'élite. Dans l'impossibilité d'aider ses partenaires cet après-midi, le natif d'Avallon sera mis en quarantaine pour éviter toute contamination avec ses partenaires.

Brentford's Bryan Mbeumo has tested positive for coronavirus, the club's head coach Thomas Frank has confirmed.