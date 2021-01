Coronavirus - C'est l'hécatombe à Lorient, le match face à Dijon menacé

Le FC Lorient est touché de plein fouet par le coronavirus. Les Merlus comptabiliseraient, selon RMC Sport, pas moins de onze cas positifs de coronavirus dans le groupe professionnel. Ce jeudi, de nouveaux tests ont été effectués et les résultats inquièteraient les dirigeants lorientais.

La plupart des cadres merlus devrait déclarer forfaits pour la rencontre de ce week-end face à Dijon : Thomas Montconduit, Vincent Le Goff, Jonathan Delaplace, Yoane Wissa, Adrian Grbic, Jérôme Hergault, Paul Nardi, Thomas Callens et Teddy Bartouche. Pierre-Yves Hamel et Julien Laporte, positifs en fin de semaine dernière, pourraient également déclarer forfait. Avec 11 absents potentiels, pour le moment, la rencontre entre Lorient et Dijon pourrait être menacée.