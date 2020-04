Coronavirus - Cantona se prononce sur une reprise à huis clos

Le football européen est en pause pour cause de pandémie de coronavirus. Mais les instances nationales et européennes planchent sur une possible reprise de la saison, qui se fera à coup sûr à huis clos. Une hypothèse qui n'est pas du tout du goût de Eric Cantona. "Ça me réjouirait si on pouvait reprendre le football comme il était avant. Si on reprend le 17 juin parce qu’il n’y a plus de problème pour personne, c’est bien. Mais reprendre le foot pour reprendre le foot devant personne, juste parce que les télévisions ont suspendu les paiements, c’est moyen, non ? Il peut y avoir exactement le même enjeu, les mêmes joueurs, un match à huis clos ce n’est pas un match de football. L’énergie que les supporters dégagent, l’énergie qu’ils transmettent aux joueurs, ça transcende les joueurs", a-t-il lancé sur les ondes de RTL.

L'ancienne légende de Manchester United est catégorique, une rencontre disputée à huis clos n'a pas la même saveur : "Vous avez vu les matchs de Coupe d’Europe à huis clos. C'étaient les mêmes matchs, le même enjeu, mais ce n’était pas les mêmes matchs. Il n’y a pas de passion. Les joueurs ont besoin de cette énergie. C’est comme au théâtre, jouer devant une salle vide ou pleine, ce n’est pas la même chose. On se sert de l’énergie des gens qui sont là. Elle nous porte, nous paralyse ou nous transcende. Mais dans tous les cas, ce n’est pas le même match", a-t-il conclu.