Coronavirus - Carlos Tevez exhorte les joueurs à se passer de leurs salaires

Carlos Tevez, qui arrive en fin de contrat à Boca Juniors, à 36 ans, est prêt à renoncer à son salaire pendant plusieurs mois face à la crise sanitaire et économique qui touche la planète. "Le footballeur peut vivre six mois, un an, sans toucher de salaire", estime l'attaquant argentin, interrogé par la chaîne America TV. "Il n'est pas dans la détresse de vivre au jour le jour avec des enfants, de quitte son domicile à six heures du matin et de rentrer à sept heure du soir."

Le coeur sur la main, "l'Apache" a même proposé de donner de sa personne pour venir en aide aux plus démunis. "Je me mets à la disposition du gouvernement et du club pour aider, pour être là. Dans ces cas-là, il faut se taire et agir. Je me mets à la disposition du club, quitte à servir des repas dans une soupe populaire", a-t-il assuré.