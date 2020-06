Coronavirus - Carlos Tevez offre six mois de salaire aux malades

Incertain concernant son avenir à Boca Juniors, Carlos Tevez a annoncé ce vendredi sa prolongation de contrat pour six mois. Mais l'attaquant argentin ne s'est pas arrêté là, et s'apprête à réaliser un très beau geste, alors que le monde sort petit à petit de la crise du coronavirus. En effet, l'ancien joueur de Manchester City offrira la totalité de son salaire et de ses primes à une association à but non-lucratif pour l'achat de vaccins.

"Le monde a changé, pas uniquement le football. Il serait égoïste de ne penser qu'à nous", a révélé Tevez à Olé, célèbre quotidien argentin. "Tandis que nous affrontons une pandémie et que les gens souffrent faute de travail, nous avons décidé, avec ma famille, de faire don des salaires que me versera Boca à une association à but non lucratif. Je vais tout donner, salaires et primes. Donc vous allez devoir me prêter de l'essence pour aller m'entraîner !" Une touche humoristique de la part du natif de Ciudadela qui se signale par cette très belle action.