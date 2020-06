Coronavirus - Cas positif pour un joueur de Norwich

A moins d'une semaine de la reprise de la Premier League, Norwich a annoncé dans un communiqué que l'un de ses joueurs a été testé positif au coronavirus. "Norwich City peut confirmer qu'un de ses joueurs a été contrôlé positif à la suite de la récente série de tests Covid-19."

L'homme dont l'identité restera confidentielle est le second cas positif de l'ultime vague de tests effectués en Angleterre. "Conformément aux protocoles de la Premier League, le joueur va maintenant s'isoler pendant une période de sept jours avant d'être testé à nouveau", peut-on lire dans le communiqué des Canaries. "Le club ne nommera pas le joueur en question et souhaite que sa demande de confidentialité et de respect de la vie privée soit respectée pour le moment."