Coronavirus - Cavani profite de la nature en Uruguay

A l'image d'autres joueurs de l'effectif parisien tels que Neymar, Thiago Silva ou encore Keylor Navas, Edinson Cavani a fait le choix de rentrer au pays pour la période de confinement. L'attaquant du PSG est donc en Uruguay où il profite de l'absence de confinement pour profiter de la nature, en témoignent les photos postées par le joueur sur ses réseaux sociaux vendredi matin. El Matador affiche régulièrement son amour et sa passion pour la nature, et il en profite d'autant plus en cette période difficile. En Uruguay, le gouvernement a préféré inviter la population à s'isoler plutôt que d'imposer un confinement.