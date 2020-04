Coronavirus - Ce que l'OL pourrait économiser grâce à la baisse des salaires

Alors que la Ligue et l'UNFP ont trouvé un consensus autour d'une nouvelle baisse de 50% des salaires, la semaine dernière, l'OL pourrait en profiter pour économiser près d’un million et demi par mois.

131 millions d’euros. C’est la masse salariale déclarée par l’Olympique Lyonnais la saison dernière, la troisième plus importante de l’Hexagone derrière le PSG (371 M€) et l’AS Monaco (147 M€). Nabil Fekir est parti, depuis, mais les arrivées de Thiago Mendes et Joachim Andersen, qui font partie des dix joueurs les mieux payés de l’effectif, ont compensé l’économie de son salaire. Le club rhodanien fait donc toujours partie de ceux, en France, qui rémunèrent le mieux leurs joueurs et qui, par conséquent, sont les plus concernés par l’accord trouvé mardi soir entre la LFP et l’UNFP, autour d’une baisse momentanée des salaires d’un maximum de 50%.

Pour chaque tranche (10-20K, 20-50K, 50-100K€, plus de 100K€), 20%, 30%, 40% et 50% sont amputés aux salaires des joueurs, en plus de la baisse consentie lors du passage au chômage partiel. Ce calcul, complexe, nous permet d’avancer que l'OL économiserait au moins 1,39 million d’euros, par mois, en adoptant cette baisse préconisée par la Ligue et le syndicat des joueurs. Un résultat obtenu grâce aux projections sur les salaires des dix joueurs les mieux payés de l’effectif (*), de Memphis Depay (420 000 euros mensuels) à Moussa Dembélé, Joachim Andersen et Thiago Mendes (260 000 euros), selon les estimations fournies par L’Equipe début février.

Prenons Depay pour exemple. Sur son salaire de base, l’attaquant batave ne touche plus que 294 000 euros depuis le passage au chômage partiel (70% du salaire de base). Il garde ensuite 10 000 euros sur la tranche inférieure à 10 000 euros (baisse de 0%), puis 16 000 sur la tranche de 10 à 20 K€ (baisse de 20%), 35 000 sur la tranche de 20 à 50 K€ (baisse de 30%), 60 000 sur la tranche de 50 à 100 K€ (baisse de 40%) et enfin 86 500 sur la tranche supérieure à 100 K€ (baisse de 50%). Il lui reste donc 207 500 €, soit une baisse de 51% et une économie de 212 500 € pour l'OL. Une économie provisoire puisque, faut-il le rappeler, le solde non versé sera remboursé aux joueurs une fois la saison terminée.

(*) tous nos calculs sont détaillés dans la vidéo intégrée à cet article

