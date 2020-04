Coronavirus - Ce que le Ministère des Sports propose pour la reprise...

Dans un document envoyé aux fédérations sportives, le Ministère des sports a donné son point de vue sur la sortie du confinement. Pour l'instant, il semble envisagé que la Ligue 1 puisse reprendre, mais à huis clos. Les entraînements seraient autorisés dès le 11 mai.

Une réunion de travail autour du déconfinement des athlètes avait lieu vendredi dernier entre le ministère et les principaux acteurs du sport français. Un document retraçant les points soulevés lors de ce meeting a été rendu public par la FFESSM, la Fédération française d'études et de sports sous-marins. En termes de stratégie, les propositions s'articulent autour de quatre thèmes : le retour à l'entraînement des sportifs, la fin de saison de Ligue 1, la "mise en place d’une doctrine sanitaire et médicale" ainsi que la question du retour des grands événements sportifs internationaux.

Concernant le retour à l'entraînement, ce dernier est espéré par le Ministère à partir du 11 mai. Il n’y aura donc aucun traitement de faveur pour les sportifs, puisque cette date est la même que celle prévue pour débuter le déconfinement national. La Ligue 1 de son côté, pourrait reprendre mais dans des stades vides. Le ministère propose "une reprise des compétitions à huis clos pour les ligues professionnelles jusqu’à la fin de la saison". Ces scénarios passeront forcément par la "mise en place d’une doctrine sanitaire et médicale" adaptée aux sportifs. Elle pourrait inclure "un bilan médical de pré-reprise obligatoire pour les athlètes" et "l'adaptation par discipline sportive des règles sanitaires".

Rappelons que la LFP envisage toujours de pouvoir relancer la saison le 17 juin, soit plus d'un mois après la potentielle reprise des entraînements, pour la finir le 25 juillet. Dans la foulée, l'UEFA organiserait la suite et la fin de la phase à élimination directe de la Champions League, à laquelle le PSG et Lyon sont censés participer. Le document de la FFESSM évoque enfin les grands événements sportifs, interdits jusqu'à mi-juillet par le président de la République, et précise que leur reprise "normale" devrait s'effectuer "à partir du mois d’août".