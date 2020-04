Coronavirus - Ce que le PSG va économiser grâce à la baisse des salaires

Le PSG, qui devrait opter pour la baisse des salaires à 50% préconisée par l'UNFP et la Ligue, réaliserait ainsi une économie de plus de 8 millions d’euros par mois.

Une bouffée d’air frais. Mardi soir, les dirigeants de Ligue 1 se sont mis d’accord avec l’UNFP, le syndicat des joueurs, sur la baisse momentanée des salaires des joueurs. Sous réserve de l’accord des principaux intéressés, qui selon le code du travail ont la possibilité de refuser d’abaisser une fois de plus leurs émoluments (les joueurs sont déjà à 70% de leurs rémunérations brutes depuis le passage au chômage partiel), les clubs vont pouvoir amputer leurs salaires de 20%, 30%, 40% et 50% selon les tranches.

Comme l’ont précisé nos confrères de RMC, les baisses sont adaptées à chaque tranche, puis additionnées, ce qui rend le calcul encore plus complexe. La rédaction de MadeinFOOT a tenté de tirer les choses au clair. Concernant le PSG, l’économie réalisée par le club sera au minimum de 8,36 millions d’euros, par mois ! Un montant calculé sur la base des dix plus hauts salaires de l’effectif rouge-et-bleu (Neymar, Mbappé, T.Silva, Cavani, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Navas, Icardi, Kimpembe), dévoilés début février par le journal L’Equipe.

Prenons Neymar pour exemple. La star brésilienne touche environ 3,06 M€ brut par mois, un salaire abaissé à 2,14 M€ suite au passage au chômage partiel. Elle garde ensuite 10 000 euros sur la tranche inférieure à 10 000 euros (baisse de 0%), puis 16 000 sur la tranche de 10 à 20 K€ (baisse de 20%), 35 000 sur la tranche de 20 à 50 K€ (baisse de 30%), 60 000 sur la tranche de 50 à 100 K€ (baisse de 40%) et enfin 1,01 millions sur la tranche supérieure à 100 K€ (baisse de 50%). Sur son salaire de base, il lui reste donc 1,13 M€, soit une baisse de 63% et une économie de 1,93 M€ pour le PSG. Une économie provisoire puisque, faut-il le rappeler, le solde non versé sera remboursé aux joueurs une fois la saison terminée.

(*) tous nos calculs sont détaillés dans la vidéo intégrée ci-dessus à cet article