Coronavirus - Ceferin met encore la pression pour la reprise des championnats

A trois jours de la réunion du comité exécutif de l'UEFA prévue ce jeudi 23 avril, le président Aleksander Ceferin a maintenu sa volonté de voir les championnats domestiques et les compétitions européennes se terminer. Il avait d'ailleurs menacé les ligues nationales de sanction en cas d'arrêt prématuré de leur championnat. Malgré la vive contestation de sa prise de position, à l'image de celle de Gianni Infantino (président de la FIFA), il déclare au Corriere della Sera : "je crois qu'il y a des options qui peuvent nous permettre de reprendre les championnats, les coupes et de les terminer. Nous devrons peut-être jouer sans spectateurs, mais la chose la plus importante à mon avis est de jouer les matchs".



Le président de l'UEFA n'oublie pas de rappeler les priorités sanitaires, "la priorité est la santé des supporters, des joueurs et des managers", mais pointe tout de même des conséquences économiques lourdes si la saison ne reprenait pas. "L'impact serait terrible pour les clubs et les ligues" explique-t-il. Concernant une potentielle fin de saison tardive après cet été, il répond : "ce serait assez difficile, cela aurait un impact lourd sur le calendrier de la saison 2020-2021". Enfin, convaincu qu'une fin de saison est jouable, Ceferin évoque les avantages qu'une reprise pourrait apporter au grand public, même à huis clos. "Dans ces moments difficiles, cela apporterait du bonheur aux gens et un certain sentiment de normalité même si les matchs ne se déroulaient qu'à la télévision".