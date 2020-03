Coronavirus - Ceferin rassure concernant la tenue de l'Euro 2020

Ces dernières semaines, les cas de personnes touchées par le coronavirus se multiplient en Europe, à quelques mois seulement de l'Euro 2020. La planète football a dû s'adapter face à l'épidémie et plusieurs rencontres ont ainsi été reportées tandis que certains matchs se disputeront à huis clos. Au delà du football, plusieurs grands événements sportifs ont également été touchés, en témoignent par exemple les reports du semi-marathon et du marathon de Paris. Forcément, l'inquiétude grandit concernant la tenue de l'Euro 2020, d'autant plus que celui-ci se déroulera dans 12 pays différents. Toutefois, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, s'est montré rassurant.

"C'est évidemment une chose très sérieuse. C'est un dossier que nous devons traiter en priorité. Nous organisons beaucoup de compétitions. Mais je suis optimiste. Je pense toujours que tout est sous contrôle avant le début de l'Euro donc je ne suis pas inquiet" a-t-il confié à Sky Sports.