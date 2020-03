Coronavirus - Celta Vigo : Sisto brise son confinement et traverse l'Europe en voiture !

Les répercussions devraient lui coûter très cher. Après deux semaines en confinement à son domicile en Espagne, Pione Sisto n'a pas tenu. D'après la radio espagnole Cope, l'international danois de 25 ans a brisé son confinement pour parcourir 3000km en voiture et rejoindre le Danemark, traversant ainsi plusieurs pays pour se rendre à Copenhague.

Il n'a donc pas respecté les mesures prises par le gouvernement espagnol et ce alors que l'Espagne est le second pays européen le plus touché par le coronavirus avec un dernier bilan de 4858 morts annoncé vendredi. Le joueur aurait prévenu son club seulement une fois arrivé au Danemark et il s'expose donc à une amende très salée.