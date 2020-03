Coronavirus - Comment les joueurs du PSG s'occupent pendant le confinement

Au chômage technique en raison de l'épidémie de coronavirus, les joueurs du PSG passent le temps entre loisirs et entretien physique.

Alors que les entraînements sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, les joueurs du Paris Saint-Germain profitent de leur temps libre, chez eux, pour vaquer à leurs occupations. Et sur les réseaux sociaux, on se rend vite compte que le temps passe différemment, que ce soit chez Neymar, Marquinhos, Kimpembe ou encore Keylor Navas...

En effet, les Parisiens n'hésitent pas à donner de leurs nouvelles à leurs fans, à l'image de Neymar qui s'affiche plus affuté que jamais. Le Brésilien, qui a été critiqué plusieurs fois au mois de mars pour son hygiène de vie, montre plusieurs séances de sports et un corps bien fit pour ce début de quarantaine. Keylor Navas a suivi le mouvement et s'est filmé samedi en train de courir sur un tapis roulant, tandis que Thiago Silva a montré qu'il faisait du renforcement musculaire.

Mais Neymar ne passe pas sa vie sur un banc de musculation. En effet, le Ney s'installe aussi sur son canapé pour regarder des films et séries dans son salon. Presnel Kimpembe, quant à lui, passe le temps sur un jeu vidéo bien connu (Call of Duty), tandis que Marquinhos a organisé un barbecue en famille ce dimanche. Ces prochains jours, les Parisiens devraient se remettre au travail chez eux avec un programme adapté délivré par le staff technique...