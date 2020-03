Coronavirus - Cristiano Ronaldo sensibilise ses enfants aux bons gestes

En cette période de confinement, Cristiano Ronaldo s'est rendu sur son île natale à Madère où il est resté au chevet de sa mère, victime il y a quelques jours d'un AVC. Depuis, elle va mieux et la star portugaise est auprès de sa famille. Après avoir adressé un message de prévention sur ses réseaux sociaux, CR7 continue de montrer le bon exemple sur ses réseaux sociaux. En story Instagram, l'attaquant de la Juventus Turin s'est filmé en train d'apprendre à ses jeunes enfants à bien se laver les mains. Alignés les uns à côté des autres, on voit les jeunes pousses tout sourire.

Cristiano Ronaldo leading by example 👏



(via cristiano/Instagram) pic.twitter.com/4ujIYiPNkt