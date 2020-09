Coronavirus - D'autres joueurs du PSG en attente des résultats des tests

Sur Instagram, la compagne de Marquinhos, Carole Cabrino, dévoile que le défenseur brésilien et sa famille ont passé un test de dépistage au coronavirus, à leur retour d'Ibiza. En vacances sur l'île, tout comme Di Maria, Paredes et Neymar, testés positifs et placés en quarantaine, ils sont désormais en attente des résultats. En fait, d'après France Bleu, tous les joueurs du PSG partis en vacances à Ibiza (Herrera, Navas, Verratti, Icardi) ont subi des tests ce mercredi. Thomas Tuchel, son staff et le reste du groupe seront testés jeudi avant l'entraînement.

Si Marquinhos ou un autre joueur était déclaré positif, il s'agirait du quatrième cas de l'effectif parisien, ce qui pourrait entraîner un nouveau report du déplacement des champions de France à Lens, prévu dans huit jours (jeudi 10 septembre, 2e journée de Ligue 1).