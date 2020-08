Coronavirus - Dérogation interdite en zone rouge pour les jauges des spectateurs

La jauge maximale est fixée à 5 000 personnes dans les stades. Jusqu'à présent, les préfets pouvaient demander des dérogations pour accueillir plus de spectateurs. Désormais, "il ne sera plus possible à l'autorité préfectorale de déroger dans les départements rouges, c'est-à-dire où il y a une forte circulation virale", a annoncé Jean Castex, le Premier Ministre, sur France Inter.

Cette jauge pourrait être baissée et les spectateurs pourraient même être "interdits" dans les stades en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, selon le chef du gouvernement. Ainsi, il est donc possible de revenir à des matches à huis clos.