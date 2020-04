Coronavirus - Des experts mettent en garde les footballeurs

Des experts médicaux montent au front pour lancer un message d'alerte auprès des footballeurs professionnels et sportifs de haut niveau. Selon le média anglais The Times, qui reprend un article écrit dans la revue médicale respectée The Lancet, des membres du département de médecine respiratoire de l'hôpital Royal Brompton (le plus grand centre médical spécialisé dans le cœur et les poumons au Royaume-Uni) ont détaillé les risques d'une reprise durant la pandémie.

Selon eux, les athlètes professionnels seront soumis à un plus grand risque de contracter les effets du coronavirus s'ils venaient à reprendre l'entraînement et les compétitions durant la pandémie. Pour rappel, certains clubs allemands ont déjà repris l'entraînement par petits groupes, tandis que la Ligue 1 espère retrouver les chemins d'entraînement dans quelques jours...