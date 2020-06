Coronavirus - Des foyers de nouveaux cas à Lisbonne, la Ligue des Champions menacée ?

Lisbonne connaît une recrudescence de nouveaux cas positifs au covid-19, ce qui a poussé le premier ministre portugais Antonio Costa à annoncer "un devoir civique de confinement à domicile" dans les quartiers concernés de la capitale. "Il ne s'agit pas de Lisbonne mais de quelques quartiers de municipalités proches", a précise Antonio Costa, tentant d'expliquer cette augmentation de nouveaux cas par "un meilleur dépistage". La région de Lisbonne concentre 80% des foyers de contagion détectés et entre 300 et 400 cas sont signalés chaque jour.

Une triste nouvelle qui pourrait avoir une incidence sur la fin de saison de football. Lisbonne est en effet censée accueillir la phase finale de la Champions League, à savoir un final 8 imaginé par l'UEFA pour conclure la compétition en onze jours à partir des quarts de finale. Les quarts auraient lieu les 12, 13, 14 et 15 août, les demies les 18 et 19, et la finale le 23.