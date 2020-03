Coronavirus - Des joueurs de Leicester isolés

Interrogé avant le match de Leicester sur la pelouse de Watford (samedi à 13h30), Brendan Rodgers s'est exprimé en conférence de presse. L'entraîneur des Foxes a confirmé que plusieurs joueurs de l'équipe première présenteraient des symptômes du coronavirus. L'ancien entraîneur de Liverpool n'a cependant pas affirmé que ses hommes avaient été testés positifs au Covid-19. "Nous avons plusieurs joueurs ayant montré des symptômes et des signes (du coronavirus)". Il assure ensuite la mise en quarantaine de ces joueurs, "écartés du groupe", et le suivi de procédures particulières à titre de précaution.

Brendan Rodgers: "We've had a few players that have shown symptoms and signs (of coronavirus). We’ve followed procedures and (as a precaution) they have been kept away from the squad." pic.twitter.com/KZDXeRgzhT