Coronavirus - Des nouvelles rassurantes de Junior Sambia

Victime du covid-19 et admis en service de réanimation, en milieu de semaine dernière, Junior Sambia va mieux. Le milieu de terrain du MHSC "respire mieux et a pu téléphoner et parler à sa famille", selon notre confrère de France Bleu Hérault Bertrand Queneutte. Plongé dans un coma artificiel depuis jeudi après-midi, Sambia avait été désintubé samedi, après un protocole de réveil réussi.

Les nouvelles de Junior Sambia sont rassurantes, ce matin : il respire mieux et a pu téléphoner et parler à sa famille.



⚽️🔷️🔶️ #MHSC #TeamMHSC #JuniorSambia — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) April 27, 2020