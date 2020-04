Coronavirus - Des stades à huis clos jusqu'à fin 2021 ?

Alors que sur l'ensemble du territoire français les "grands festivals et événements avec public nombreux" sont interdits jusqu'à mi-juillet par le gouvernement, différents scénarios de reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sont à l'étude. Et parmi les options envisagées, celle d'un retour à la compétition à huis clos apparaît comme étant de plus en plus probable. C'est en tout cas l'avis des scientifiques, et notamment de Zach Binney (épidémiologiste à l'Université d'Emory aux Etats-Unis) qui déclare dans les colonnes du Times : "je déteste dire que je suis sûr à 100 %, mais j’en suis plus proche que jamais sur le fait qu’on ne pourra pas remplir les stades tant qu’on n’aura pas de vaccin".

Justement, concernant ce vaccin, Ezekiel Emanuel, un oncologue et bioéthicien à l'Université de Pennsylvanie, estime qu'un retour à "la vie normale" n'est pas envisageable "tant que nous n’aurons pas de vaccin pour protéger tout le monde. C’est-à-dire dans 18 mois et pas avant", explique-t-il auprès de ABC News. Ainsi, si l’on se fie aux prédictions des experts, il paraît difficile d'imaginer un retour des supporters dans les stades avant fin 2021.