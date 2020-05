Coronavirus - Deschamps perplexe à propos des rencontres à huis clos

Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, qui juge la décision de mettre un terme aux championnats français "cohérente et sage", a livré son avis sur les rencontres à huis clos. Le coach a notamment regardé la Bundesliga qui a repris le 15 mai dernier. "Certes, ça ressemble à du foot. Je ne vais pas parler du rythme ou de l'intensité des rencontres. Mais certaines images me semblent tellement incohérentes" confie-t-il auprès de nos confrères du Parisien.

"Je vois des joueurs disputer une rencontre avec tous les éléments propres au football : à savoir des contacts et des accrochages", décrit-il dans un premier temps. Puis il ajoute : "et, on aperçoit en tribune des remplaçants masqués à deux mètres de distance les uns des autres. Sincèrement, je ne comprends pas. Ils sont dans la même enceinte, susceptibles d'entrer en jeu à tout moment". De plus, l'entraîneur des Bleus rappelle que les "matchs à huis clos" font généralement "suite à une décision disciplinaire, donc avec un côté punitif", regrette-il.