Coronavirus - Deux clubs de Bundesliga reprennent l'entraînement !

Malgré les mesures prises afin de lutter contre la propagation du coronavirus en Allemagne, deux équipes de Bundesliga ont repris le chemin de l'entraînement. Le virus s'est certes révélé moins mortel Outre-Rhin (94 décès à ce jour), mais Angela Merkel a formellement interdit les rassemblements de plus de deux personnes. A la surprise générale, et en dépit des consignes de la chancelière, le RB Leipzig s'est entraîné vendredi dernier selon la presse allemande, et Wolfsburg a annoncé sa reprise à partir d'aujourd'hui.

Au sein d'un communiqué le club de Wolfsburg explique que l'entraînement sera effectué en petits groupes, et en respectant les mesures de distanciation sociale, imposées à tout citoyen allemand. Le directeur des sports du club, Jorg Schmadtke a expliqué "devoir s'adapter" à la reprise potentielle du championnat prévue pour le moment le 2 avril. De son côté le RB Leipzig a repris l’entraînement vendredi en respectant les règles d'hygiène et l'absence de contact physique. En dépit de certains cas de coronavirus détectés au sein d'équipes de Bundesliga, ainsi que la suspension momentanée du championnat, ces deux clubs poursuivent les rassemblements pourtant proscrits par Angela Merkel. En Italie, pays le plus touché par la pandémie, Naples aussi a annoncé sa reprise mercredi. De quoi alimenter de nouvelles polémiques.