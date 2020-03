Coronavirus - Deux matchs de Ligue Europa à huis clos

L'UEFA vient d'annoncer, via un communiqué de presse, que deux rencontres allaient se dérouler, ce jeudi 12 mars, à huis clos, dans le cadre des huitièmes de finale aller de Ligue Europa. Alors que Inter-Getafe et Séville-Roma ont été reportés, les matchs LASK-Manchester United et Eintracht Francfort-Bâle se joueront sans supporter..

Following decisions taken by the relevant authorities related to measures regarding the COVID-19 virus, two more upcoming #UEL matches will go ahead as scheduled but will be played behind closed doors.



🇦🇹 LASK – Manchester United FC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇩🇪 Eintracht Frankfurt – FC Basel 🇨🇭