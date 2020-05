Coronavirus - Deux nouveaux cas positifs en Premier League

Suite à une première vague de tests effectuée il y a quelques jours sur les acteurs du championnat anglais, six cas positifs au coronavirus avaient été détectés. Samedi, la Premier League a annoncé avoir réalisé près de 1000 nouveaux tests et deux personnes de deux clubs différents ont été testées positives.

"La Premier League peut confirmer aujourd'hui que le mardi 19 mai, le jeudi 21 mai et le vendredi 22 mai, 996 joueurs et membres de l'encadrement ont été testés au Covid-19. Parmi eux, deux ont été testés positifs dans deux clubs. Les joueurs ou membres de l'encadrement en question vont désormais s'isoler pendant sept jours" a écrit l'instance dans un communiqué.

Two people from two Premier League clubs have tested positive for coronavirus after the second batch of testing.