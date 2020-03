Coronavirus - Didier Drogba en appelle à la responsabilité de chacun

Les footballeurs, en activité ou retraités, se mobilisent face à la pandémie de coronavirus. Par des dons, conséquents, et par des messages de soutien et de prévention. Ce samedi, c’est Didier Drogba, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille et de Chelsea, qui a tenu à s'exprimer. Via le réseau social Twitter, l'Ivoirien a demandé à tous, de partout sur le globe, d’écouter à la lettre les restrictions imposées pour freiner la propagation du virus.

"Je vous demande de prendre le sujet très au sérieux car nous avons tendance à être trop légers face à la situation. Il faut impérativement respecter les mesures imposées par le gouvernement. C’est nous qui propageons le virus, nous sommes tous responsables de la situation. Lavez-vous les mains régulièrement, ne sortez que si c’est nécessaire et tenez-vous à une distance d’au moins un mètre les uns des autres", a notamment déclaré Didier Drogba.