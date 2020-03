Coronavirus - Diego Godin dézingue la gestion du football italien durant la crise

Pays le plus touché au monde par le coronavirus, l'Italie traverse une période noire. Si le pays entier est confiné depuis plusieurs semaines maintenant, certaines mesures sont arrivées trop tardivement selon Diego Godin. Rentré chez lui en Uruguay ce weekend, le défenseur intériste a déploré la gestion des instances de football italiennes lors de cette crise. "Nous avons été exposés jusqu'au dernier moment. Ils ont continué à tirer sur la corde pour voir si nous pouvions continuer à jouer, jusqu'à ce que la situation ne soit plus durable. Nous avons continué à jouer pendant plusieurs semaines, nous avons continué à nous entraîner, à jouer à huis clos, jusqu'à ce que la positivité d'un joueur de la Juventus soit détectée et que nous soyons mis en quarantaine. Là, le championnat s'est arrêté. C'est certain que d'autres joueurs de ce match allaient être positifs" a-t-il fulminé auprès d'ESPN Argentina.

Très remonté, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a regretté que ce virus soit dans un premier temps minimisé par le gouvernement italien. "On ne lui accordait pas autant d'importance au début, on pensait qu'il s'agissait d'un problème chinois et qu'il n'atteindrait pas d'autres pays. Des mesures ont été prises petit à petit, assez lentement, a encore expliqué le défenseur sud-américain. Mais au niveau gouvernemental aucune mesure drastique n'a été prise pour empêcher ce qui pourrait arriver."