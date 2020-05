Coronavirus - Dijon : Alphonse donne son avis sur l'arrêt de la L1

Comme l'ensemble des acteurs du football, Mickaël Alphonse a appris samedi que la Liga reprendrait la semaine du 8 juin, tout comme l'a fait la Bundesliga la semaine passée. Dans les colonnes de L'Equipe, le défenseur dijonnais s'est exprimé au sujet de cette reprise et regrette que l'aspect financier est primé sur la santé. "Ça aussi, c'est bizarre. Forcément, tu te dis que nous, il y aurait eu moyen de reprendre mais ça te donne l'impression qu'ils privilégient l'enjeu financier. Est-ce que s'il n'y avait pas des enjeux financiers énormes ils auraient repris ? Je ne pense pas. Comme ça, je me dis que c'est une décision avant tout économique et pas basé sur des éléments sanitaires. Et puis au-delà de ça, est-ce que ça a du sens de jouer des mois sans public ? Pour moi, le foot, c'est un stade plein" a-t-il déclaré.

Selon le joueur du DFCO, la LFP a pris la bonne décision en décidant de mettre un terme définitif au championnat fin avril, et ce malgré la diminution des cas ces dernières semaines. "C'est très facile de dire ça maintenant, de refaire l'histoire. Il fait beau, il y a le déconfinement, il y a moins de cas. C'est très facile de se dire : "On aurait pu attendre." Mais à l'époque, je pense vraiment pas qu'il y avait peu de joueurs de Ligue 1 qui voulaient reprendre. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Mais il faut quand même se remettre dans le contexte de la décision. Il y avait pas de masques, peu de tests. Pour moi, c'est une décision juste et honnête" a-t-il lâché.