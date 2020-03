Coronavirus - Entraînements suspendus jusqu'à nouvel ordre à Amiens

À l'instar de nombreux autres clubs de Ligue 1, Amiens a suspendu ses entraînements "jusqu'à nouvel ordre", comme indiqué dans un communiqué ce mardi. Le club de la Somme, actuel 19e de Ligue 1, avait d'abord prévu de faire reprendre les hommes de Luka Elsner hier, mais les récentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus ont amené ses dirigeants à revoir leurs plans.

"Compte tenu des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du Covid-19, et afin de contribuer à la protection des personnes, l’Amiens SC informe que les activités sportives de toutes ses équipes professionnelles, féminine et masculine, et des équipes de l’Association et du Centre de Formation sont suspendues provisoirement et jusqu’à nouvel ordre", peut-on lire dans le communiqué de l'ASC.