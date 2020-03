Coronavirus - Euro, LDC, C3 : l'UEFA se réunit ce mardi

C'est ce mardi que l'UEFA se réunit, avec les différentes fédérations et clubs européens, pour discuter des suites à donner à la saison de football. Il sera notamment question de l'Euro 2020, qui devrait a priori être reporté en 2021, et des compétitions continentales, que l'on devrait terminer sous la forme d'un final four entre les quatre demi-finalistes, voire d'un final eight entre les huit quarts-de-finalistes, potentiellement là où sont prévues les finales (Istanbul pour la Ligue des Champions, Gdansk pour la Ligue Europa).

D'après L'Equipe, dans sa communication, l'instance européenne devrait néanmoins s'en tenir à repousser l'Euro et suspendre officiellement la C1 et la C3, qui ne sont pour l'instant que gelées. Il serait effectivement précipité de déterminer dès aujourd'hui un nouveau format de compétition, sans savoir à quelle date précise on pourra se remettre à jouer au football.