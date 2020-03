Coronavirus - Euro 2020 reporté, suspension de la LDC et de la L.Europa... Les mesures prises par l'UEFA ont fuité

L'UEFA devrait annoncer, mardi prochain, de nombreuses décisions en lien avec le coronavirus : la LDC et la L.Europa devraient être suspendues provisoirement, tandis que l'Euro serait reporté à l'an prochain.

Mardi prochain, l'UEFA organisera une réunion de crise avec tous les représentants des associations membres, les directions de l'Association européenne des clubs et des championnats européens et un représentant de la FIFPro (association des joueurs) afin de faire un point sur la réponse du football européen face au coronavirus. Et selon L'Equipe, les décisions prises risquent d'être nombreuses et importantes.

Pour nos confrères, l'UEFA devrait annoncer, au cours de cette réunion, la suspension provisoire de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. "L'UEFA qui doit réunir mardi les différentes composantes du football européen, devrait annoncer à cette occasion la suspension de la Ligue des champions et de la Ligue Europa" est-il notamment écrit. Ces dernières heures, le premier cas de coronavirus dans un club pro (Daniele Rugani à la Juventus), ainsi que la mise en quarantaine de nombreux clubs (Juventus, Inter Milan, Real Madrid...) ont forcé l'instance européenne à trancher dans le vif. Mais qui dit suspension provisoire dit problème de calendrier...

Ainsi, pour s'assurer d'avoir le temps de meneur à leur terme les deux compétitions européennes, l'UEFA devrait aussi statuer du report de l'Euro à la saison prochaine (2021). La compétition initialement prévue cet été devrait ainsi se dérouler dans un an, d'autant plus qu'il manque encore quatre qualifiés (les barrages sont censés se dérouler fin mars). Pour reporter l'Euro, il faudra, dans le même temps, négocier avec la FIFA, qui avait prévu un championnat du monde des clubs lors de l'été 2021.