Coronavirus - Everton : Ancelotti prend des nouvelles des supporters vulnérables

En cette période de crise sanitaire due au coronavirus, clubs, joueurs et entraîneurs se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis. A l'image des clubs de Manchester qui se sont unis pour la bonne cause ou encore José Mourinho qui a arpenté les rues pour distribuer de la nourriture, Carlo Ancelotti a lui aussi participé à cette opération solidaire. Dans le cadre de la campagne "Blue Family", lancée par Everton, l'entraîneur des Toffees a pris le temps d'appeler des supporters isolés et vulnérables afin de discuter quelques minutes avec eux en ces temps difficiles.