Coronavirus - Everton : Carlo Ancelotti remonté contre le gouvernement britannique

Au cours d'un entretien pour la Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti a poussé un gros coup de gueule contre le gouvernement britannique concernant le coronavirus. L'entraîneur italien d'Everton explique que les autorités n'ont toujours pas pris la mesure de la "gravité de la situation".

"La Premier League à l’arrêt? Il était temps. C’est une décision juste et correcte face au scénario des dernières heures. Nous ne pouvions pas continuer. La santé est la priorité. Pour tout le monde: équipes, supporters, médias, les gens qui travaillent dans le football" explique-t-il. "Le football, face à la vie et aux problématiques de santé publique, doit être mis de côté. Dans cette période, le football ne compte pas pour moi, et cela m’ennuie presque d’en parler par rapport à la tragédie à laquelle nous assistons. Nous avons affaire à une pandémie, la priorité est de nous concentrer sur le combat. Le reste ne compte pas. J’ai suivi la conférence de presse du Premier ministre britannique à la télévision. Il me semble qu’ils n’ont pas encore réalisé la gravité de la situation".