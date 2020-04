Coronavirus - Everton : Moise Kean crée la polémique

Une polémique de plus en Angleterre ! Alors que la sortie sportive de José Mourinho et plusieurs de ses joueurs avait fait couler beaucoup d'encre, Moise Kean a lui aussi brisé les consignes de confinement établies par le gouvernement britannique. Comme l'indique le Daily Mirror, le buteur italien a filmé des images d'une fête organisée chez lui, ce à quoi Everton a réagi dans un communiqué cité par le média anglais.

"Everton est consterné d'apprendre que l'un de ses joueurs est impliqué dans un tel incident et qu'il a ignoré les mesures du gouvernement lors de la crise liée au coronavirus. Le club a fermement exprimé son mécontentement au joueur et lui a fait comprendre qu'un tel comportement était totalement inacceptable" est-il écrit. Déjà peu en vue sur le plan sportif avec un but en 22 matchs de Premier League, le jeune italien (20 ans) ne va pas arranger son cas...