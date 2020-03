Coronavirus - Fellaini testé positif

Ancien milieu de Manchester United aujourd'hui en Chine, Marouane Fellaini a été testé positif au coronavirus à son retour en Chine où le début du championnat a été repoussé au 2 mai alors qu'il était initialement prévu le 22 février dernier. Le milieu du Shandong Luneng est le premier cas officiel en première division chinoise. Le joueur ne souffre d'aucun symptôme et s'est montré positif dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

"Chers ami.e.s, j'ai été testé pour le coronavirus et le résultat est positif. Merci aux fans, au staff médical et au club pour leur attention. Je vais suivre le traitement et j'espère retrouver les terrains le plus vite possible. S'il vous plaît, restez en sécurité" a écrit l'international belge.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w