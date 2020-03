Coronavirus - Fernando s'inquiète pour Neymar et Thiago Silva

Rentrés au Brésil pour échapper au confinement en France, Neymar et Thiago Silva n'ont pas le soutien de tous leurs compatriotes. Parmi eux, le joueur du FC Séville Fernando, qui a fait part de ses interrogations, voire de son inquiétude, sur le choix des joueurs du PSG. "Je rejette totalement cette hypothèse (de rentrer au Brésil, ndlr). Dans ma façon de penser, je suis ici plus en sécurité", explique dans une interview à Radio Sevilla le milieu de 32 ans, passé par Manchester City et Galatasaray. "Ici, si tout se passe bien. Dans deux ou trois semaines les contagions vont commencer à diminuer."

"De plus, je ne sais pas si Thiago Silva et Neymar pourront rentrer en Europe, car tôt ou tard, le Brésil traversera cette situation", poursuit Fernando, particulièrement inquiet pour son pays natal. "Au Brésil, ils dévalorisent cela, ils continuent à aller sur les plages, ils ne se retirent pas. J’ai dit à ma famille que je suis inquiet et il y a une grande probabilité pour qu'il leur arrive ce qui s’est passé ici en Espagne. Ici aussi, personne ne s'y attendait et cela finit par une situation qui restera dans l’histoire."